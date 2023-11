Endspurt bei Bludenz-Montafon: Anschluss soll noch im November fertig werden

Die Temperaturen werden kühler, die Schneefallgrenze sinkt und viele Vorarlberger freuen sich bereits auf die Wintersaison. Dazu nun die gute Nachricht: Die Bauarbeiten an der Autobahnanschlussstelle Bludenz-Montafon erreichen die Zielgerade. Gestartet wurden die Arbeiten im Oktober 2021, nach rund zwei Jahren geht es in die finale Phase. VOL.AT hat sich vor Ort den aktuellen Stand angeschaut.

Anschlussstelle Bludenz-Montafon fast fertig

"Derzeit erfolgen die Arbeiten im nördlichen Bereich der A14", erklärt Andreas Färber, Projektleiter bei der Asfinag und zuständig für die Baustelle Bludenz-Montafon. Auf der S16 ist man bereits fertig geworden, wie der Projektleiter verdeutlicht. Nicht mehr lange und auch die Autobahn-Baustelle ist Geschichte: "Mit Ende November sollten auch diese Arbeiten fertig sein", so Färber gegenüber VOL.AT.

An manchen Stellen gibt es noch viel zu tun.

An manchen Stellen gibt es noch viel zu tun. ©VOL.AT/Mayer

An manchen Stellen gibt es noch viel zu tun. ©VOL.AT/Mayer

Was die Baumaßnahmen beinhalten

Der Sicherheitsausbau Bludenz-Montafon geht bis über die Anschlussstelle Bings hinaus. Insgesamt kostet das Vorhaben 57 Mio. Euro. "Die A14 wurde in diesem Bereich verbreitert und die S16 wurde auf zwei Spuren verbreitert", fasst der Asfinag-Projektleiter zusammen. Zudem wurde von Bregenz kommend eine neue Abfahrtsrampe für das Montafon gebaut. Brücken wurden instand gesetzt, es wurde verbreitert und Lärmschutzwände wurden gebaut.

Ein Brückentragwerk fehlt noch

"Wir sind jetzt bei der Instandsetzung eines letzten Tragwerkes auf der Brücke", gibt Färber im VOL.AT-Gespräch zu verstehen. In den nächsten zwei Wochen werden die Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen und die Lärmschutzwände vervollständigt. Auch die Fahrzeugrückhaltesysteme (Leitschienen etc.) werde noch errichtet. Die Arbeiten in Bings starteten im September, die Fertigstellung ist für Mitte 2025 geplant.