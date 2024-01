Schneefreuden im Ländle: Weiße Pracht bis ins Tal

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es bis in die Täler geschneit. In Dornbirn hat es über Nacht 11 Zentimeter Neuschnee gegeben.

Schneeflocken tanzten nachts bis in die Täler, und die Landschaft präsentiert sich am Freitagmorgen in einem malerischen Weiß. Auch in Dornbirn sorgte der Wintereinbruch für eine idyllische Stimmung. Hier wurden 11 cm Neuschnee gemessen.

©VOL.AT/Meusburger

Am Freitagmorgen klingen die letzten Schneeschauer im Stau des Bregenzerwaldes und Arlbergs am Vormittag ab, die Restwolken lockern auf und es wird vor allem am Nachmittag dann immer sonniger. Es bleibt kalt. Tiefstwerte: -5 bis 0 Grad, Höchstwerte: -3 bis +3 Grad.

Livebilder aus dem Brandnertal - Palüd

Livebilder aus dem Brandnertal - Bikepark

Livebilder aus dem Brandnertal - Loischkopf

Livebilder vom Golm - Hüttenkopfbahn

Livebilder vom Golm - Rätikonbahn

Livecam bei der Bergstation am Lünersee

Livebilder Silvretta Montafon - Panorama-Bahn (2.375 m)

Livebilder Silvretta Montafon - Nova Stoba (2.010 m)

Livecam Silvretta - Bielerhöhe

Livecam in Lech Zürs am Arlberg: Kriegerhorn auf 2070 Meter

Livebilder aus Lech am Arlberg - Hotel Goldener Berg Oberlech

Livecam Lech am Arlberg - Sporthaus Strolz

Livecam in Warth Schröcken am Salober (2.045 m)

Livebilder aus Warth Schröcken - Widdersteinhütte

Livebilder aus Gargellen - Kristallbahn

Ein Blick durch die Bodensee-Webcam:

Das Wetter am Samstag

Hochdruck sorgt für ruhiges, aber eiskaltes Winterwetter mit lokalem flachen Frühnebel und Sonnenschein. Tiefstwerte: -15 bis -7 Grad, in hoch gelegenen Tälern um 1500m Seehöhe um -20 Grad, Höchstwerte: -6 bis 0 Grad.

So wird das Wetter am Sonntag

Vor allem auf den Bergen wird es deutlich weniger kalt sein als zuvor, dies macht sich mit zeitweiliger hoher Bewölkung bemerkbar, sonst bleibt es recht sonnig. Tiefstwerte: -12 bis -7 Grad, vereinzelt auch darunter Höchstwerte: -2 bis +2 Grad, in mittleren Hanglagen um 800 bis 1000m mit Sonne bis +5 Grad. Montag: Westwetterlage, es wird aber mit Wind allgemein milder, bleibt aber eher trocken und freundlich. Zum Tagesende dürfte etwas Regen aufkommen. Dienstag: Auf den Bergen stürmische Verhältnisse, auch in den Niederungen am nördlichen Alpenrand windig und allgemein mild mit 6 bis 11 Grad je nach Windeinfluss. Bei meist starker Bewölkung fällt zeitweise etwas Regen bis auf 1500 bis 2000m hinauf.