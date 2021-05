Endlich wieder Lesungen in der Stadtbibliothek

Der Bestseller-Autor Ilija Trojanow eröffnete den Veranstaltungsreigen.

Bevor er mit der Lesung aus seinem neuesten Werk begann, erzählte Ilija Trojanow, wie er sich jahrelang mit den Geheimdiensten beschäftigt und penibel recherchiert hatte, bevor er sich ans Schreiben machte. In „Doppelte Spur“ geht es um die Recherchen und Aufdeckungen des Investigativjournalisten Trojanow, der innerhalb weniger Minuten von zwei Whistleblowern des amerikanischen und des russischen Geheimdienstes kontaktiert wird. Er lässt sich auf das doppelte Spiel ein und holt sich mit Boris, einem amerikanischen Finanzexperten russischer Abstammung, einen Partner für seine investigative Reise um die Welt. Dabei gehen sie Fragen auf den Grund, „die weltweit ein Erdbeben verursachen konnten: Wer kontrolliert wen? Wer manipuliert wen? Wer wird obsiegen in diesem meist unsichtbaren Krieg?“ Realität und Fiktion vermischen sich dabei. So manches wird dem Leser bekannt vorkommen, auch wenn amerikanische und der russische Präsident hier auf die Spitznamen „Schiefer Turm“ und „Mikhail Iwanowitsch“ hören. „Dem Protagonisten geht es wie uns allen, er droht an der Fülle an Infos und seinen Zweifeln zu ertrinken“, meinte der Autor Ilija Trojanow.