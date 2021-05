Endlich wieder Fitnesscenter - So lief Tag eins der Öffnung

Nach langem Warten sind die Fitnessstudios wieder geöffnet. Unter welchen Bedingungen man trainieren kann, verrät Daniel von Tschann Fitness in Hohenems.

Mehr als ein halbes Jahr lang waren die Fitnessstudios geschlossen. Nun ist es endlich wieder so weit und sie öffnen. Auch bei Tschann Fitness in Hohenems und Feldkirch kann seit Mittwochvormittag wieder trainiert werden. In der Zeit, in der man geschlossen hatte, habe man versucht, den Kontakt zu den Kunden zu halten und sie dazu zu bewegen, sich weiterhin aktiv zu betätigen, so Betriebsleiter Daniel Schischkoff. Glücklicherweise habe man keine Mitarbeiter entlassen müssen, sie waren in Kurzarbeit. In der Zeit, in der die Studios nicht besucht werden konnten, wurden fairerweise keine Mitgliedsbeiträge eingezogen.