Endlich wieder Fasching …

Ramschwager Burgnarren feierten in Nenzing die närrische Zeit und Vereinsjubiläum

Zwei Jahre lang war es in Nenzing am 11. 11. um 11 Uhr 11 still am Ramschwagplatz. Heuer konnte die Fasnatzeit endlich wieder lautstark eingeläutet werden. Mit den „Walgauer Bodasurri“ sorgte eine Guggamusik für entsprechende Stimmung unter den Nenzinger Faschingsnarren: Spielgruppen- und Kindergartenkinder genossen ebenso den ersten Krapfen der Saison, wie zahlreiche Passanten, Bürgermeister Florian Kasseroler und eine Abordnung der Thüringer „Kriasistinker“. Diese stellten sich auch als Gratulanten für die Organisatoren des Faschingsauftaktes ein: Denn die örtliche Faschingsgilde „Ramschwager Burgnarren“ feiern heuer ihr 50-jähriges Bestehen. „Unser Vereinszweck ist es natürlich, das alte Kulturgut des Faschings zu beleben, endlich konnten wir dies wieder umsetzen“, freuten sich Angelika Egger und Wolfgang Blumauer vom Vereinsvorstand begeistert. Rund 30 Aktive zählt der Verein, dazu kommen noch rund 40 Förderer. Der Vereinsruf „Stiera, stiera ho“ stand auch bei der Jubiläumsparty am Abend im Mittelpunkt – dazu gab es Live-Gugga-Musik, ein Schalmeienzug sowie Partymusik der „Grenzwärtigen“, zudem sorte „DJ Hasamohr“ für Stimmung.