Endlich wieder ein Tapetenwechsel

Das Rote Kreuz lädt wieder zu betreuten Reisen ein

Die erste Reise von sechs Reisen ist im Juni nach Söll am Wilden Kaiser ist sogar schon überbucht. „Man spürt ganz deutlich die Reiselust der Senioren, sind doch die Reisen durch die Coronakrise ausgefallen oder wurden gekürzt“, so Schütz. Für 2022 sind nur Reisen innerhalb von Österreich im Programm, also keine Flugreise oder sonst eine Reise außer Landes. Einen Tagesausflug an eine der schönsten Plätze Vorarlbergs, zum Lünersee, steht bereits im Juli auf dem Programm. „Die Gesundheit und Sicherheit stehen daher auf Platz zwei, an erster Stelle stehen Spaß und Freude“, ergänzt die Koordination und freut sich schon auf zahlreiche Gäste. EST