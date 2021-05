Endlich wieder Beachvolleyball

Feldkirch (bp) Vergangenes Wochenende fanden mit einem strengen Corona-Konzept die ersten Turniere der heurigen ASVÖ-Beachtour West statt. Die kühnsten Vorstellungen in Sachen Anmeldungen wurden bei Weitem übertroffen. So nahmen insgesamt 57 Teams an den drei Tagen teil.

Den Anfang machte die Feldkircher Stadtmeisterschaft für die jungen Mädchen. Hier setzten sich Marie Obwegeser und Greta Könighofer gegen starke Konkurrenz durch. Samstag und Sonntag dann die beiden U21-Turniere für Mädchen und Burschen.

34 Damenteams aus der Steiermark, dem Tirol und natürlich dem Ländle kämpften um Punkte und Sachpreise. Darunter zahlreiche Bundesligaspielerinnen der Ligen 1 und 2. Beide Turniere wurden von Verena Janka und Emilia Lamprecht (Tirol) gewonnen. Aus Ländlesicht überzeugten Sarah Hinteregger und Theresa Beer.

Bei den 14 Burschenteams ragten die Tiroler Stefan Wiesflecker und Tobias Pargger heraus. Ihnen am nächsten kamen die Feldkircher Cristan Carillo/Lucca Gell. Hier wird es wohl bis zum letzten Turnier in Hohenems (4.6.) spannend bleiben.

Weitere Turniere der ASVÖ-Beachtour West: