Endlich wieder auf die Siegerstraße zurückkehren

Im Heimspiel gegen Cortina hat EHC Lustenau drei Punkte im Visier

Der Kampf um die begehrten Plätze unter den Top 6 und der damit verbundenen direkten Play Off Qualifikation geht in die finale Phase und spitzt sich von Runde zu Runde zu. Den vierten und den neunten Platz trennen gerade einmal sechs Punkte. Dabei manövrierten sich die Lustenauer unnötigerweise in eine unangenehme Situation. Sah es mit der fixen Play Off Qualifikation gegen Ende 2019 noch sehr gut aus, müssen die Lustenauer nach vier unnötigen Niederlagen in Serie jetzt zittern. Derzeit liegt der EHC bei 30 absolvierten Spielen auf dem fünften Tabellenrang. Sowohl Feldkirch, Asiago und Fassa könnten im schlimmsten Fall aus eigener Kraft an den Löwen vorbeiziehen und ihnen somit die sichere Play Off Teilnahme streitig machen.