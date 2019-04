"Endlich topfit in der Form meines Lebens"

Der 20-jährige Eigenbauspieler Florian Prirsch von FC Dornbirn ist schon neunfacher Torschütze und will den Traum vom Meistertitel in der Westliga mit dem Team realisieren

DORNBIRN. Wenn heute, Samstag, 16 Uhr, das erste Regionalligaderby im Frühjahr 2019 auf der Birkenwiese zwischen dem noch ungeschlagenen Tabellenführer FC Dornbirn und Altach Amateure angepfiffen wird, sind die Rollen klar verteilt. Die Rothosen wollen ihre Erfolgsbilanz fortsetzen und den Punkteabstand zu den Verfolgern noch vergrößern. Hinter dem Sturmduo Ygor Carvalho (12 Tore) und Lukas Fridrikas (11 Treffer) hat der linke Verteidiger Florian Prirsch mit neun Toren einen großen Anteil am sportlichen Höhenflug der Messestädter. Es hat schon Seltenheitswert, dass ein Abwehrspieler in der dritthöchsten Spielklasse Österreichs nach exakt zwei Drittel der Meisterschaft schon so viele Tore geschossen hat. „Ich profitiere besonders von meinem Mitspieler Aaron Kircher. Ich kann oft aus der zweiten Reihe in die Offensive mit nach vorne laufen und spiele endlich so wie ich mir das vorstelle. Ich bin endlich in der Form meines Lebens und es klappt derzeit einfach alles wie am Schnürchen“, so FCD-Verteidiger Florian Prirsch.