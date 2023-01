Endlich! Millionendiebin gefasst: Doch die Beute fehlt ...

Nach dem Millionendiebstahl bei einer Geldtransportfirma in Stuttgart ist die gesuchte Verdächtige am Stuttgarter Flughafen festgenommen worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde die 42-Jährige am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte. Die Frau war am Montagabend mit einem Flugzeug aus Montenegro am Stuttgarter Flughafen angekommen. Bundespolizei und Polizeibeamte hatten mit ihrer Ankunft gerechnet.