Endlich keine Containerklassen mehr im Schoren

Erstmals seit 1978 gibt es am BRG/BORG Schoren keine Wanderklassen mehr.

Dornbirn. Der Dienstag, 20. Februar 2024 geht am BRG/BORG Schoren in die Annalen ein – an diesem Tag wurde das neue Stockwerk bezogen. 220 Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen haben in den acht neu entstandenen Klassenräumen ein dauerhaftes „Zuhause“ gefunden. „Das ist ein Meilenstein für uns. Seit 1978 haben wir erstmals keine Wanderklassen mehr im Schoren“, freut sich Direktor Reinhard Sepp.

Drittes Obergeschoß

Jahrelang hatte die Schulgemeinschaft gegen den Platzmangel gekämpft und sich für eine permanente Lösung mit neuen Klassenräumen am bestehenden Standort Schoren eingesetzt. Mit der Aufstockung des Bestandsgebäudes um ein drittes Obergeschoß wurde diese in den letzten Monaten geschaffen. Umgesetzt wurden die acht neuen Klassenräume und zwei Lerninseln nach den Plänen des Dornbirner Architekturbüros QUERFORMAT – Bauherr ist die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Nach Fertigstellung der Bauarbeiten stehen den Schülern und Lehrpersonen jetzt knapp 1.200 zusätzliche Quadratmeter zur Verfügung.

Feierlicher Anlass

Die neuen Räume wurden von den Schülern an den zwei ersten Tagen nach den Semesterferien bezogen. Mit einer kleinen Feierstunde mit Auftritten der Schulband und Tanzvorführungen der ersten und zweiten Klassen wurden sie am Freitag „offiziell“ in Betrieb genommen. Dabei konnte auch gleich die Akustik in der neu entstandenen Aula getestet werden. „Es ist dies nun der größte Raum, den wir an der Schule zur Verfügung haben. Auch dank der Holzkonstruktion haben wir eine ausgezeichnete Akustik, die sich neben der Nutzung als Lerninsel für schulinterne Veranstaltungen eignet“, freute sich Musiklehrer Klaus Peter.

Flexibel nutzbar

Die neuen Klassenräume sind mit fahr- und stapelbaren Möbeln ausgestattet und können flexibel genutzt werden. Außerdem sind sie dank einer Sonderinvestition durch die Schule mit digitalen Tafeln ausgestattet. Teilweise verglaste Möbelwände geben den Räumen eine helle Optik. „Unsere neue Klasse ist voll cool, davor hatten wir keine digitale Tafel“, meint Erstklässlerin Lea Marie (10 Jahre). „Außerdem ist der Raum viel heller und schöner“, ergänzt ihre Freundin Luisa (11).

Weitere Bauetappe