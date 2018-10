Endlich geschafft! Dornbirn kann doch noch siegen

Nach zuvor neun Niederlagen in Folge jubelten die Bulldogs Dornbirn mit dem verdienten 2:1 im Heimspiel gegen Graz endlich wieder über einen Sieg.

Im Heimspiel gegen Graz wollten die Dornbirner Bulldogs alles dafür tun, nicht die 10. Niederlage in Folge zu kassieren. Und das Spiel begann nahezu perfekt – Trotter (1.) und Macierzynski (4.) sorgten mit einem Doppelschlag für die frühe 2:0-Führung. In weiterer Folge hatten beide Teams gleich mehrere Möglichkeiten weitere Treffer zu erzielen. Da sich Rinne im Tor der Bulldogs bzw. Lundin im Tor der Grazer mehrfach auszeichnen konnten, ging es ohne weitere Tore in die erste Pause.

Spannung bis zum Schluss

Diese 5:3-Überzahl aufgrund der zwei Strafzeiten konnten die Bulldogs nicht für eine Vorentscheidung nutzen – in erster Linie auch, weil Lundin weiterhin in Bestform agierte. Kurz nachdem es wieder 5 gegen 5 hieß, brachte Setzinger mit seinem Treffer zum 2:1 dann wieder Spannung in die Partie. In der 52. Minute wurde es noch einmal kritisch für die Hausherren, als Parks für zwei Minuten vom Eis musste. Da diese Unterzahl unbeschadet überstanden wurden und sich die Grazer in der Schlussphase mit zwei Strafzeiten selbst schwächten, durften die Dornbirner am Ende nach neun Niederlagen in Folge endlich wieder über einen Erfolg jubeln. Ein Empty-Net-Treffer von Reid zählte nicht, da die Schluss-Sirene bereits ertönt war.