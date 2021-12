Endlich einmal die Negativ-Heimserie stoppen

Im Nachholspiel der 22. Runde treffen die Dornbirn Bulldogs auf die Graz99ers.

ICE Hockey League: Do, 16.12.2021, 19:15 Uhr: Dornbirn Bulldogs – Graz99ers

Referees: PIRAGIC, SCHAUER, Miklic, Sparer

Mit lediglich einem Sieg aus den vergangenen 16 Spielen sind die Dornbirn Bulldogs momentan das bei weitem formschwächste Team der Liga. Vor heimischem Publikum warten die Vorarlberger bereits seit dem 8. Oktober und somit mehr als zwei Monate auf einen Erfolg. Lediglich sieben Punkte holten sie in zwölf Heimspielen. Somit liegen die „Bulldogs“ in der Heimtabelle abgeschlagen auf dem letzten Platz. Graz wiederum konnte in der Fremde nur neun Punkte holen und liegt in der Auswärtstabelle auf dem zwölften Platz. Zuletzt zeigte der Tabellenneunte aus der Steiermark aber eine stark steigende Formkurve, mit zwei Siegen in Folge und vier Siegen aus den vergangenen vier Spielen.



Das Duell zwischen den „Bulldogs“ und den 99ers wird es in dieser Saison bereits zum dritten Mal geben. Beide bisherigen Begegnungen fanden in Graz statt. Zu Saisonbeginn behielt Dornbirn mit 3:2-OT die Oberhand. Anfang November revanchierten sich die 99ers mit einem knappen 4:3-Sieg.