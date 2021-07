Endlich durfte der Schulabschluss auch gefeiert werden

23 junge Menschen haben den Albatros-Lehrgang der OJAD erfolgreich absolviert.

Dornbirn. Erst vor kurzem konnte nachgeholt werden, was lange nicht möglich war. Die Zeugnisse und Dokumente in der blauen Samtmappe wurde den Albatros-Absolventinnen und Absolventen nicht einfach nur im stillen Kämmerlein übergeben. Die letzten Prüfungen hatten sie bereits zwischen Februar und Mai abgelegt. Endlich durften die Lehrerinnen Andrea Braun (Leiterin Denkbar) und Sabine Bechter, der Lehrer Florian Rümmele sowie der Leiter des Bildungsprojekts Albatros der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) Carlos Carrasco González auch die dem Anlass gebührende Feier zelebrieren. Dazu ließen sie sich einiges einfallen. An alle, die persönlich kommen konnten, ihre Zeugnisse entgegenzunehmen, richteten die Lehrpersonen auf einfühlsame Weise ihre wertschätzenden Worte. Auch dafür zollte Martin Hagen, Geschäftsführer OJAD, dem Team Albatros Dank und Anerkennung.