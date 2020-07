Endlich den Heimkomplex ablegen und gewinnen

FC Mohren Dornbirn hat gegen Lafnitz drei Punkte im Visier.

Alle Daten, Fotos im Liveticker zum Spiel FC Dornbirn vs SV Lafnitz

Das erste Heimspiel von noch drei Partien zuhause in dieser Meisterschaft steht aber auch ganz im Zeichen vom Abschied nehmen der zwei Spieler Marc Kühne (29) und Elvir Hadzic (21). Beide werden aber erst in der zweiten Hälfte zum letzten Mal das FCD-Dress überziehen und auflaufen. „Schade, dass Marc uns verlassen wird. Er ist seit vielen Jahren ein Leistungsträger und zu einem Urgestein geworden. Marc war ein Vorbild in allen Belangen und ein extrem guter Mensch und bei allen Kickern plus Funktionären sehr beliebt. Der Abgang tut verdammt weh“, bringt es Markus Mader auf den Punkt. Kühne wird schon nächste Woche bei seinem neuen Klub im Fürstentum Liechtenstein, Eschen/Mauren, die ersten Trainingseinheiten absolvieren. Der Dauerbrenner der letzten sieben Jahre bestritt für Dornbirn 202 Meisterschaftsspiele und war bei allen fünf Cuptriumphen auf Landesebene mit von der Partie. Stürmer Elvir Hadzic (21) wechselt zu einem Regionalliga Mitte Klub nach Oberösterreich und gibt ebenfalls sein Abschiedsspiel. Der 21-jährige Angreifer kam nur zu dreizehn Kurzeinsätzen und stand 533 Minuten auf dem Spielfeld. Vielleicht gelingt Hadzic ausgerechnet in seinem letzten Auftritt für Dornbirn das erste Tor in der 2. Liga. Die Suche nach einem neuen Vollstrecker geht indes in Dornbirn weiter, noch gibt es keine Neuverpflichtung. Dafür hat Legionär Egzon Shabani (28) mit seiner Unterschrift für ein weiteres Jahr zugesagt