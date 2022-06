Endless Winter? Waterslide auf 2000 Metern Seehöhe

Im Montafon nutzten Vorarlberger Freeski- und Snowboard-Profis wie Thomas Feurstein und Fabio Studer den letzten Schnee.

all

all

self

self

Kürzlich haben sich die beiden Cracks wieder aufgemacht, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Mit von der Partie war auch Robin Rudigier und weitere einheimische Wintersportfreunde. Herausgekommen sind wunderschöne Aufnahmen, die zeigen, dass im Montafon auch in der wärmeren Jahreszeit die Post abgeht. Und selbstvesrtändlich bleiben bei so einem Unterfangen nicht alle Beteiligten trocken, wie man auch im VOL.AT-Video sieht. Das Video- und Fotomaterial wurde freundlichwerweise von Thomas Feurstein, Fabio Studer, Dominik Hadwiger und Robin Rudigier zur Verfügung gestellt.