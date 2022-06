Auf dem Mountainbike: Elias Schwärzler knackt den Weltrekord

In Kürze veröffentlicht er eine Filmdokumentation über seine jüngste Aktion, die ihm einen offiziellen Eintrag im Guiness Buch der Weltrekorde bescherte.

Auf dem deutschen Lausitzring erreichte der Jungunternehmer und Bike-Profi die wahnsinnige Geschwindigkeit von 272,934 km/h, indem er sich mittels Seil von einem Rennmotorrad ziehen ließ. Damit ist Elias jetzt offiziell der schnellste Mensch auf einem serienmäßigen Mountainbike. Am 18. Juni feiert die zugehörige Doku "Fear – The Fear Of Speed" im Hohenemser Cineplexx Premiere.