Elias Schwärzler: 221 km/h auf dem Mountainbike

Im VOL.AT-Interview spricht der Wälder Extrem-Biker über seinen jüngsten, erfolgreichen Rekordversuch, den eigenen Dirt-Track im Garten und seine neue, bereits ausverkaufte, Kleidungskollektion.

Während bei den Olympischen Spielen die Rekorde purzeln, ist man auch hierzulande nicht untätig. Zumindest wenn man Elias Schwärzler heißt und ein Leben am Limit führt, zugegebenermaßen aber auch sein Geld mit der Produktion von Extremsportvideos der Superlative verdient. Der Scott-Pilot wagte sich vor Kurzem an ein Projekt, das ihm schon lange vorschwebte. Gezogen von einem Rennsport-Motorrad knackte er mit einem speziell umgebauten Mountainbike die 221 km/h. Und erfüllte sich mit diesem waghalsigen Stunt am Slovakia Ring einen lang gehegten Traum.