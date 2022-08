Ende in weiter Ferne

Russland-Experte Gerhard Mangott sprach in "Vorarlberg LIVE" über den Krieg in der Ukraine und wann wieder mit Frieden gerechnet wird.

Was viele zuerst nicht glauben wollten, wurde am 24. Februar 2022 Realität: Russland startete seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Am Mittwoch war das genau sechs Monate her. An diesem Tag beging Kiew auch den 31. Jahrestag der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Bei Vorarlberg LIVE teilte der Politikwissenschaftler und Russland-Experte Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck seine Einschätzung zu den aktuellen Geschehnissen in dem überfallenen Land. An ein rasches Kriegsende glaubt er nicht. Zudem hält er es für möglich, dass Russland die Gaslieferungen nach Europa im Herbst vollständig kappen könnte.