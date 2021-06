Ende einer Traumkarriere als Spieler und Trainer

Der 67-jährige Teddy Pawlowski hört als Coach der Akademie Vorarlberg auf, aber geht noch nicht in Pension.

Eine schier unglaubliche Laufbahn als Spieler und Trainer geht vorerst zu Ende.

Teddy Pawlowski geht mit 67 Jahren aber noch nicht in Pension und wird die größten Talente des Landes entwickeln und helfen.

Wenn am Samstag, 12. Juni um 13 Uhr auf dem Viktoriaplatz das letzte Meisterschaftsspiel der Akademie Unter-15-Mannschaft gegen die Alterskollegen aus Tirol angepfiffen wird, geht eine unglaublich imposante Karriere als Trainer und auch als ehemaliger Spieler zu Ende.

Der 67-jährige Bregenzer Teddy Pawlowski, Inhaber der UEFA Pro Lizenz, nimmt zum letzten Mal auf der Trainerbank Platz. „Ich bin immer noch motiviert, aber die langen Auswärtsfahrten nach Wien, Niederösterreich, Burgenland und in die Steiermark sind schon kräfteraubend. Ich will mich nun mehr meiner Familie widmen. Ein Bundesligaspiel in Polen kostet gleich viel Kraft und Substanz als ein Aka-Spiel, das ist alles genau gleich. Die Gesundheit ist nun für mich wichtiger, aber ich werde der Akademie treu bleiben. Werde meine ganze jahrzehntelange Erfahrung an die jungen Toptalente aus Vorarlberg weitergeben. Ab dem Sommer wird Teddy Pawlowski für den ÖFB auf Landesebene maximal fünf hoffnungsvolle Talente speziell betreuen. Spieler der LAZ Vorstufe Vorarlberg erhalten eine ganz andere und intensivere Ausbildung zu ihren bisherigen Trainingseinheiten. „Ich entwickle die jungen Talente, so dass sie in einigen Jahren im Profibereich eine bedeutende Rolle spielen können.“ Die Verbesserung der Technik, im Mentalen Bereich Akzente setzen und sportmedizinische Tests durchführen und forcieren beinhaltet den Schwerpunkt. Der große Vorteil, dass Pawlowski die zu fördernden Spieler alle kennt. „Ich bin ein sehr guter Psychologe“. In Pension geht der gebürtige Pole in diesem Fall noch immer nicht.

Bilderbuch-Karriere als Spieler und Trainer

„Meine Laufbahn als Spieler war für mich wunderschön, aber auch die Karriere als Trainer einzigartig. Als Spieler habe ich halt weniger Verantwortung übernehmen müssen als die Aufgabe als Coach.“ In Polen hat sich Teddy Pawlowski als frischgebackener Ehrenbürger längt ein Denkmal gesetzt. Rekord ist immer noch mit Breslau, 17 Meisterschaftsspiele in Folge unbesiegt (11 Siege und sechs Remis). In Polen hat er auch die Akademien also der Nachwuchsfußball von Grund auf ins Leben gerufen und gilt dort als Pionier. Jetzt läuft eine eigene Meisterschaft in Polen wie in Österreich mit den Jugendlichen in vier Altersstufen.