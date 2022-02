Ende des Jubiläums "25 Jahre Kunstforum Montafon"

Die Winterausstellung im Kunstforum in der Schrunser Kronengasse schließt am Sonntag, dem 6. Februar, um 18 Uhr.

Schruns. (sco) Mit der Gründung des Kunstforum Montafon (KFM) wurde vor 25 Jahren das kulturelle Angebot im südlichsten Teil Vorarlbergs erweitert. “Aus einer Idee ist eine wunderbare Institution entstanden, die sich über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein mit sehr viel Engagement, Elan und der Leidenschaft für Kunst und Kultur. Ich bin stolz, Obfrau dieses Vereins zu sein”, sagt Dagmar Lang. Lisa Brandstetter (Bundesministerium Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport) lobte bei der Jubiläumsfeier im vergangenen Sommer bereits das große Engagement des Vereins: “Das KFM bietet ein beständig hohes künstlerisches Niveau und ein vielfältiges Programm, das in eine schöne Publikation (laut Kulturkritiker Karlheinz Pichler ein “dokumentarischer Katalog-Bildband”) gegossen wurde”. Für die kommenden Projekte wünschte Brandstetter dem KFM viel Erfolg. Künstler-Netzwerk hilft “Das Grundkonzept haben wir beibehalten in diesen 25 Jahren”, erklärte Kurator Roland Haas, einer der Mitbegründer des KFM: “Einerseits haben wir diese hochkarätigen Ausstellungen, andererseits Seminare für Jung und Alt, Einsteiger und Fortgeschrittene. Mir hilft das Netzwerk als Künstler, um gute Leute herzubringen und so tolle Ausstellungen zu kuratieren.” Zu den Gratulanten im KFM zählten übers Jahr LAbg. Christoph Thoma, Vize-Bgm. Norbert Haumer, Hotelier Markus Felbermayer (Musikfestival Montafoner Resonanzen), Rechtsanwalt und Steuerberater Felix Karl Vogl, Augenarzt Martin Tschann mit Petra, Architekt Markus Mallin mit Barbara, Rainer Schlatter mit Kornelia Schlatter-Wittwer, Kunstsammler Karl Peter, Franz und Helene Rüdisser, Martin und Nicole Bauer sowie Karin Sander-Pichler (Weltladen). 25 angesehene Persönlichkeiten Im Rahmen der Winterausstellung “25_2”, die noch bis 6. Februar dauern wird, werden Arbeiten von 25 angesehenen Künstlerinnen und Künstlern aus den vergangenen zehn Jahren gezeigt. Dazu zählen Persönlichkeiten wie Alfredo Barsuglia, Herbert Brandl, Maria Bussmann, Michael Goldgruber, Barbara Eichhorn, Judith Fegerl, Gerlind Zeilner, Benjamin Vogel, Liddy Scheffknecht und Peter Sandbichler. Dank einer Zusammenarbeit mit dem Hotel Felbermayer in Gaschurn gab es in der KFM-Exposition Mitte Jänner ein sehr stimmungsvolle Festkonzert mit dem Titel „KlangOasen – zwischen Alpen, Wien und Bodensee“ mit dem Ensemble Lichtblick zu erleben. Die Öffnungszeiten der Kunst- und Kultureinrichtung in der Schrunser Kronengasse sind noch bis Sonntag täglich von 16 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.