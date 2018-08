Ende der Lehre für Asylsuchende: Konträre Reaktionen aus Vorarlberg

Die österreichische Regierung verbietet in Zukunft wieder den Zugang zur Lehre für Asylwerber. Die Reaktionen aus den Vorarlberger Parteiklubs auf diesen Entschluss sind breit gefächert und reichen von absoluter Zustimmung bis hin zu Vorwürfen einer "wirtschafts- und menschenfeindlichen Abschaffung".

Dieser Ansicht stellen sich die Grünen Vorarlberg klar gegenüber und kritisieren die von der schwarz-blauen Bundesregierung angekündigte Abschaffung der Lehre für asylsuchende Menschen in Mangelberufen aufs Schärfste. “Das ist wirtschafts- und menschenfeindlich. Unternehmen suchen händeringend nach geeigneten Lehrlingen. Daher ist es völlig absurd, lernwillige junge Menschen zum Nichtstun zu verdonnern“, so der Grüne Asylsprecher Daniel Zadra. Die Bundesregierung agiere seiner Ansicht nach sowohl gegen die Wirtschaft als auch gegen die Integration.

Weiters fordert Zadra Landeshauptmann Wallner auf, seine Parteikollegen und Bundeskanzler Kurz zur Vernunft zu bringen. „Wir brauchen eine rasche Lösung, um asylsuchenden engagierten Menschen, die sich in unserem Land aufhalten und ihren Beitrag leisten möchten, legale Möglichkeiten für eine Lehre in Mangelberufen zu ermöglichen“, so Zadra.

NEOS: Scheffknecht schockiert über aktuelle Vorgänge

Auch NEOS-Landessprecherin Sabine Scheffknecht reagiert mit Unverständnis auf die Ankündigung der Bundesregierung. „Das ist völlig realitätsfremd und wirtschaftsfeindlich. Die ÖVP hat offenbar keine Ahnung, was sich in der Wirtschaft abspielt, was die Unternehmen brauchen und wie der Arbeitsmarkt funktioniert. Viele Branchen suchen Personal und finden auch für Stellen ohne hochspezielle Voraussetzungen keine Mitarbeiter. Wer in einer solchen Phase Menschen abschiebt, die bereits arbeiten, verfehlt alle Ziele. Zudem tritt die Bundesregierung mit solchen Maßnahmen die Integrationswilligen in diesem Land mit Füßen“, ärgert sich die NEOS-Landtagsabgeordnete.