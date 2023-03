Ende der Eiszeit bei den Rheintal-Bulldogs

Mit dem letzten Eistraining endete auch für die Cracks der Rheintal Bulldogs die Eishockeysaison 2022/23.

Dornbirn. Auch im Ländle endete in der vergangenen Woche die Eiszeit und so verabschiedeten sich die Hockey-Youngsters der Rheintal Bulldogs für kurze Zeit in die Sommerpause, ehe im Mai bereits wieder die Vorbereitungen zur neuen Saison starten werden.