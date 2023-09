Ende der Ausstellung "Ahnentreffen" im Kukuphi

Bludenz. (sco) Die Ausstellung "Ahnentreffen" mit Skulpturen und Reliefarbeiten des Künstlers Gernot Riedmann in der Kellergalerie Kukuphi am Apothekenplatz in Bludenz, Werdenbergerstraße 24 - 26 ist letztmals am Samstag, dem 30. September, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr zu sehen.

„Der Künstler war seit der Vernissage am 2. September einige Male bei uns in der Galerie, um seine ,Kinder’ zu besuchen. So nennt er seine Holzarbeiten”, erzählte Künstlerin Sigrid Fritsche, Eigentümerin der Galerie. Am Freitag war Riedmann, der im Jahr 1943 in Barcelona geboren wurde und in Lustenau lebt und arbeitet, ebenfalls im Kukuphi anwesend. „Es war sehr schön, mit ihm gemeinsam eine Ausstellung durchzuführen. Ihm bereitet es große Freude, auf Menschen zuzugehen und mit ihnen über seine Arbeiten zu reden”, so Fritsche weiter. Die Galeristin zeigte sich angetan vom großen Besucherinteresse, „man sieht ja nicht alle Tage Kettensägenkunstwerke mit einer solchen Ästhetik, Wucht und Anziehungskraft”.

Skurril, surreal und absurd

Die nächste Exposition, in deren Mittelpunkt der Künstler Michael Salvadori stehen wird, trägt den Titel „Absurdicum”. Dieses (Kunst-)Wort hat die Galeristin, wie sie erklärt, selbst erfunden, „um Michael Salvadoris Werke – unglaublich aufwändige, skurrile, surreale und absurd wirkende Bilder – irgendwie auf einen Punkt zu bringen. Reale Motive werden in übernatürlichen, fantastischen, irrationalen und realen Welten gezeichnet. Strich für Strich für Strich.” Präsentieren wird Fritsche zudem den Künstler selbst und seinen Werdegang, der zur jetzigen Ausdrucksform geführt hat. Das Absurdicum wird vervollständigt, indem im Rahmen der Ausstellung auch Werke einiger andere Künstler gezeigt werden: Maria (Ria) Christern, Willi Schramm, Lisa Althaus, Angelika Ströhle, Tom Josepf, Kurt Bonner, Bernd Püribauer, Germann Bolter und Thomas A. Rauch. Selbst wird die Galeristin in der Ausstellung ebenfalls vertreten sein.