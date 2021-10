Emspark Ausbau in Hohenems feierlich eröffnet

Im Februar erfolgte der Spatenstich, am 27. Oktober 2021 wurde die zweistöckige bauliche Erweiterung des bestehenden Emsparks – der größten zusammenhängenden Gewerbe- und Betriebsfläche Vorarlbergs – feierlich eröffnet.

Acht Monate Bauzeit

Nach achtmonatiger Bauzeit wurde die neue zweistöckige Emspark-Erweiterung in Hohenems am 27. Oktober 2021 feierlich eröffnet. Im Erdgeschoss befindet sich mit 1.000 m² Verkaufsfläche der neue Sutterlüty Ländlemarkt, im Obergeschoss kommen Sportliche im purfitness Fitnessclub auf ihre Kosten. Rund 8,5 Millionen Euro investierte die ZIMA Projekt Baugesellschaft in den Standort. Bereits im Sommer feierte die, in nur fünf Monaten Bauzeit errichtete, neue McDonald's-Filiale im Betriebsgebiet an der A14 Eröffnung. „Mit stetigem Bedacht auf die Verkehrserschließung, haben wir das gesamte Bauprojekt in mehreren Etappen umgesetzt. Nach mehr als zehn Jahren Entwicklungs- und Umsetzungsphase der Bauvorhaben und Verkehrslösung sind wir stolz, mit der Eröffnung des Erweiterungsbaues nun das Gesamtprojekt erfolgreich abzuschließen“, informiert Elmar Girardi, Geschäftsführer der ZIMA Projekt Baugesellschaft mbH. Bürgermeister Dieter Egger ergänzt: „Mein Dank gilt allen beteiligten Partnern, Unternehmen, dem Land Vorarlberg und der ASFINAG. In enger Zusammenarbeit ist es neben der Ansiedlung von neuen Betrieben und der damit verbundenen Schaffung weiterer Arbeitsplätze gelungen, ein attraktives Verkehrskonzept zu entwickeln, das die Stausituationen bei der Autobahnausfahrt Hohenems wesentlich entschärft.“