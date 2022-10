Emser Torfestival zum Saisonstart

Zum Auftakt in die neue Saison der Ö-Eishockeyliga feierte der SC SAMINA Hohenems einen souveränen 10:1-Heimerfolg.

Hohenems. Traumhaftes Herbstwetter im Hohenemser Eisstadion und auch auf dem Eis entwickelte sich von Beginn ein temporeiches Spiel zwischen dem SC SAMINA Hohenems und den jungen Haien aus Innsbruck.

Torreigen zum Ende des ersten Drittels

Dabei zeigten sich die jungen Innsbrucker keineswegs beeindruckt von den routinierten Emsern und so kamen die Haie gleich zu Beginn schon zu guten Möglichkeiten. Ems-Keeper Matthias Fritz konnte die Schüsse der Tiroler allerdings entschärfen und so kamen die Hausherren immer besser ins Spiel. Thomas Auer brach in Minute zwölf den Bann und brachte die Steinböcke in Führung. Martin Grabher Meier erhöhte weitere drei Minuten danach auf 2:0 und nur 18 Sekunden später war erneut Thomas Auer mit dem 3:0 zur Stelle. Marcel Wolf und Johannes Hehle sorgten gegen Ende des ersten Abschnitts mit einem Doppelschlag binnen 55 Sekunden für eine komfortable 5:0-Führung zur ersten Pause.

Haie vor dem Tor zu harmlos

Im zweiten Abschnitt nahmen die Hausherren ein bisschen Tempo aus dem Spiel, während die Innsbrucker weiterhin aufopferungsvoll kämpften. So nutzte Marcus Massimo in einem schnellen Konter einen Nachschuss und netzte zum ersten Mal für die Gäste ein. Aber auch die Hohenemser konnten im Mittelabschnitt noch zweimal jubeln und innerhalb von 54 Sekunden stellten Lukas Fritz und Johannes Hehle auf 7:1. Das Spiel natürlich längst entschieden, trotzdem blieb es weiterhin sehr temporeich. Die Tiroler schafften es zwar immer wieder ins gegnerische Drittel, doch vor dem Emser Tor blieben die Haie zu harmlos. Besser machten es die Steinböcke und so netzte Julian Grafschafter nochmals zweimal ein und stellte auf 9:1, ehe Lukas Fritz dreieinhalb Minuten vor dem Ende mit seinem zweiten Treffer das Ergebnis für die Gastgeber zweistellig machte.

Hohenems muss zum Meister nach Wattens

Der HSC feierte somit einen souveränen 10:1-Erfolg und ist nach Abschluss des ersten Spieltages Tabellenführer in der Gruppe West. Bereits am kommenden Samstag wartet auf Kainz und Co. allerdings ein etwas schwerer Brocken – der HSC gastiert beim amtierenden ÖEL-Meister in Wattens. Die Kristallstädter mussten sich am ersten Spieltag in Kufstein geschlagen geben und daher darf man sich auf ein spannendes Duell freuen. MIMA