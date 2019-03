Emser Sportmittelschüler Spitze im Turn10-Bewerb

Hohenems. Die Teams aus den Sportklassen der Mittelschule Markt waren mit acht Podestplätzen, davon vier ersten Rängen, einmal mehr Spitze bei den Turn10-Landesmeisterschaften der Sportmittelschulen.

So nutzten die von Thomas Koch trainierten Burschen aus der 2a Klasse Kilian Hoffer, Joel Lopez, Otto Wolf, Elias Bösch, Simon Wallner und Tobias Heinzle den Heimvorteil bei dem in der Dreifachturnhalle der SMS Markt ausgetragenen Wettbewerb und holten den ersten Rang in ihrer Altersklasse. Erste wurden ebenso die Viertklässler, die im Vorjahr bei der Bundesmeisterschaft den hervorragenden zweiten Platz erreicht hatten, wobei Jonas Kubu das Punktemaximum um lediglich einen halben Punkt verfehlte und Leon Giesinger 79 von 80 möglichen Punkte erreichte. Dominik Prugg, Johannes Fenkart, Luca Pöschl und Kim Gahan vervollständigten die Mannschaft aus der 4a-Sportklasse.