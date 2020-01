Emser Spirkenhochmoor Schollenschopf renaturiert

Weil "rechtlicher Schutz" alleine nicht mehr reichte, hat die Stadt Hohenems die seit 2018 geplanten Maßnahmen zur Renaturierung des Spirkenhochmoors umgesetzt.

„Hauptursache für die sukzessive Austrocknung der Moore ist das Bestreben nach Intensivnutzung und ‚Kultivierung‘ der Natur. Im Jahr 2000 wurden das Hohenemser Spirkenhochmoor Schollenschopf aufgrund seines ökologischen Wertes zum örtlichen Schutzgebiet erklärt. Trotzdem wurde in den letzten Jahren deutlich klar, dass „rechtlicher Schutz“ alleine hier nicht mehr reicht, um diesen österreichweit besonderen Naturraum zu erhalten,“ so Bürgermeister Dieter Egger.

Stauwände werden eingebaut

„Seit 2018 ist die Planung zur Renaturierung des drei Hektar großen Spirkenhochmoores in vollem Gange. Zahlreiche Begehungen und Untersuchungen haben gezeigt, dass die durch das ganze Moor gezogenen Drainagegräben den Naturraum kontinuierlich austrocknen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat das Moor eine Torfmächtigkeit von bis zu sechs Metern und ist in seinem Zentrum in einem noch recht guten Zustand. Am Randbereich sind schon deutlich negative Entwicklungen zu erkennen: dichterer Kronenschluss, Einwanderung von Fichten und in weiterer Folge das Verschwinden der hochmoortypischen Arten“, erklärt Umweltstadtrat Gerhard Stoppel.