Emser siegten auch im Haifischbecken

Kainz und Co. legten mit dem Sieg in Gmunden den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale

Kainz und Co. legten mit dem Sieg in Gmunden den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale ©Michael Mäser

Kainz und Co. legten mit dem Sieg in Gmunden den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale ©Michael Mäser

Mit einem souveränen 6:2 Erfolg startete der SC Hohenems in die Play-offs der Ö-Eishockey Liga.

Hohenems. Mit dem Erfolg bei den Gmunden Sharks stellten die Emser Hockeycracks dazu auch den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale der dritten österreichischen Eishockeyliga – mit einem Heimsieg am kommenden Samstag können Kainz und Co. in die Runde der letzten Vier einziehen.

Haie mit besserem Start

Im ersten Viertelfinalspiel der Ö-Eishockey Liga brauchten die Emser Hockeycracks bei den Sharks in Gmunden allerdings einige Minuten um zu ihrem Spiel zu finden. Erst nach und nach kämpften sich die Steinböcke ins Spiel und schafften es immer wieder, die Haie in deren Drittel einzuschnürren. In der elften Minute verwertete Marcel Wolf einen idealen Pass von Michael Rainer zur 1:0 Führung der Emser und in der 17. Minute stellte Stefan Spannring mit etwas Glück auf 2:0. Aber auch die Sharks blieben gefährlich und so erzielte Felix Mayer noch vor der ersten Pause den 1:2 Anschlusstreffer.

Spannendes und temporeiches Duell

Das Spiel blieb somit auch im Mitteldrittel spannend und temporeich. In der 25. Minute nutzten die Steinböcke eine Überzahlmöglichkeit und Stefan Spannring erhöhte auf 3:1 für den HSC. Aber vier Minuten später nutzten auch die Haie ein Powerplay und Urstöger versenkte die Hartgummischeibe zum 2:3 Anschlusstreffer im rechten Kreuzeck. In der 32. Minute konnte Thomas Auer die Emser Führung allerdings wieder ausbauen und traf zum 4:2. Die Oberösterreicher aber auch in weiterer Folge mit guten Möglichkeiten zum erneuten Anschluss, doch Tore gab es keine mehr bis zur Pausensirene und so ging es mit der 4:2 Führung für den SC Hohenems zum zweiten Mal in die Kabine.

Halbfinaleinzug vor eigenem Publikum fixieren