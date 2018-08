Emser Schützen räumten bei ÖM groß ab

Hohenems. Bei den Titelkämpfen des Österreichischen Schützenbundes in Innsbruck-Arzl zeigten die Hohenemser Kleinkaliberschützen mit insgesamt 16 Medaillen ganz groß auf.

Auch ihr jüngerer Bruder, der zwölfjährige Kiano, zeigte mit zweimal Gold im Liegendbewerb (Einzel und Mannschaft), Gold in der Mannschaft und Bronze im Stehendbewerb sowie Silber zusammen mit Verena Zaisberger im Mixedbewerb der Junioren, wobei die beiden Gold nur lediglich 0,1 Ringe verfehlten, groß auf. Verena, die zusammen mit Sheileen Waibel, Thomas Mathis und Patrick Diem an der morgen in Südkorea startenden Weltmeisterschaft teilnimmt, holte neben dem Vizemeistertitel in der Stehend-Mannschaft auch noch Bronze im Liegendbewerb der Juniorinnen.