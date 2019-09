Emser Schachklub startet In die Saison 2019/20

Im Kader des Schachklubs Hohenems befinden sich in der neuen Saison sechs Großmeister

Hohenems. Die Runden 1 bis 4 der 1. Schach-Bundesliga gehen vom 10. bis 13. Oktober in Linz über die Bühne. Nach einem guten 5. Rang in der Vorsaison erhofft sich Coach Reinhard Kuntner für 2019/20 einen gesicherten Mittelfeldplatz.

Beim Emser Schachklub setzt man auf die bewährten Kräfte. „Der Deutsche Internationale Meister Maximilian Berchtenbreiter wird zum ersten Mal in der Bundesliga zum Einsatz kommen, auch mit Milan Novkovic ist zumindest an einem Wochenende zu rechnen“, erklärt SK-Obmann Kuntner. Einziger Wermutstropfen ist der Wechsel von IM Georg Fröwis zu Ottakring, nachdem er seit Jahren eigentlich in Wien zu Hause ist. . Heuer spielen mit Hohenems, Götzis und Bregenz wieder drei Vorarlberger Teams in Österreichs höchster Spielklasse. Schon bei den ersten vier Runden in Linz kommt es zum ersten Ländlederby mit Aufsteiger Bregenz. Klare Favoriten sind Jenbach und Maria-Saal, der Rest des Feldes scheint recht ausgeglichen.