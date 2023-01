Emser Hockeylady bei den Olympischen Jugendspielen

Sofia Fleisch aus Hohenems wird ab Samstag bei den Winter European Youth Olympic Festivals teilnehmen.

Hohenems . Am kommenden Samstag startet in der Region Friaul-Julisch Venetien das 16. Winter Olympic Festival – die Olympischen Jugendspiele. Das Youth Olympic Team Austria wird dabei mit 83 Athleten in 12 von 13 Sportarten vertreten sein und die junge Hohenemserin Sofia Fleisch wird mit dem österreichischen Damen-Eishockey-Team auflaufen.

Die bald 16-jährige Sofia Fleisch konnte sich dabei durch ihre tollen Leistungen in den letzten Monaten und Jahren für den Event empfehlen und wurde vom Österreichischen Olympischen Komitee für die Teilnahme nominiert. Die junge Eishockeyspielerin hat ihr Handwerk beim heimischen SC Hohenems gelernt und spielt derzeit in der U15-Mannschaft der Spielgemeinschaft Rheintal/Bulldogs/Hohenems. Für die Emserin ist so ein Turnier dabei nicht ganz Neuland, da sie auch schon für das Österreichischen U16 und U18-Nationalteam einberufen wurde und dort wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Für Sofia Fleisch, die derzeit noch die HAK Lustenau besucht, geht es nun dieser Tage nach Spittal an der Drau nach Kärnten, wo das Damen-Eishockey-Turnier ausgetragen wird. Vor der Abreise zeigt sich die junge Hockeyspielerin etwas nervös, freut sich allerdings bereits auf das erste Spiel am Sonntag. MIMA