Emser Hockeyladies wieder im Sommertraining

Auch das Damenteam des SC Hohenems bereitet sich seit einigen Wochen beim Sommertraining auf die neue Saison vor.

Bei teils hochsommerlichen Temperaturen schwitzen die Hockeydamen derzeit beim Sommertraining und schaffen damit die Grundlagen für die neue Saison, ehe es im August wieder aufs Eis im Dornbirner Messestadion gehen wird. Dazu ist auch in diesem Jahr wieder ein Trainingslager in Zell am See geplant und in weiterer Folge wollen die Steinbock Ladies in der kommenden Saison erstmals auch an Vorarlberger Damen-Meisterschaft teilnehmen. „Neben Hohenems werden auch Damenteams aus Lustenau, Feldkirch und Lindenberg die neue Meisterschaft bilden. Davor planen wir aber auch noch das ein oder andere Testspiel“, blickt HSC Damen Coach Michael Kohler in die neue Saison. Dazu kann der Trainer für die neue Meisterschaft auch wieder auf einen starken Kader zurückgreifen und wird auf den Großteil der letztjährigen Mannschaft zählen dürfen. MIMA