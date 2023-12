Emser Hockeydamen schrieben Geschichte

Die Damen des SC SAMINA Hohenems feierten, in ihrer noch jungen Zugehörigkeit der zweiten Bundesliga, den ersten Sieg.

Gute Erinnerungen haben die Steinbock-Damen vor allem an das Doppelwochenende in Graz. Im ersten Spiel gegen die Huskies musste sich Hohenems erst in der Overtime geschlagen geben, sicherte sich damit den ersten Meisterschaftspunkt in der zweiten Bundesliga. Nun ging es für die Emser Hockeydamen im Heimspiel gegen die Steirerinnen und dementsprechend waren die Gastgeberinnen auch motiviert.

Im Herrenriedstadion lieferten sich die Hohenemser Hockeydamen und die Grazer Huskies einen offenen Schlagabtausch und beide Teams kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten. Die Grazer Damen zwar mit leichten Vorteilen bei den Torchancen, doch HSC-Torfrau Rosalie Eberle zeigte sich wieder in Topform und hielt ihren Kasten sauber. Aber auch die steirische Torhüterin ließ nichts zu und so musste der Sieger im Penaltyschießen ermittelt werden. Heidi Rath verwandelte den entscheidenden Penalty und sorgte so für den ersten Sieg der Emser Hockey-Ladies in der Bundesliga. „Natürlich sind wir glücklich über den ersten Sieg, auch wenn es am Ende nur zwei Punkte geworden sind. Wir müssen künftig die Spiele einfach noch ernster nehmen und dies dann auch das ganze Spiel durchziehen“, so HSC-Coach Michael Kohler nach dem Spiel.