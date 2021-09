Emser Hockeycracks wieder auf dem Eis

Mit dem ersten Eistraining startete auch der HSC in die Pre-Season und bereitet sich auf die neue Meisterschaft in der dritten Liga vor.

Die Hockeycracks aus der Nibelungenstadt freuten sich dabei nach dem schweißtreibenden Sommertraining mit eigenen Fitnesscoach endlich wieder aufs Eis zurück zu kehren. Dabei wartet auf das Team rund um Trainer Bernd Schmidle bis zum Start in die Meisterschaft der neuen dritten österreichischen Liga aber noch viel Arbeit. „Kondition, System und Teambuilding stehen dabei im Vordergrund, bevor es dann am 16. Oktober mit dem ersten Heimspiel gegen Kufstein in die neue Saison geht”, so der Headcoach. Damit der Trainer aber auch das Verhalten seiner Cracks im Spiel beobachten kann, sind auch einige freundschaftliche Testspiele geplant. „Zudem werden wir die Zeit bis zum Saisonstart nutzen, um unsere neuen Spieler in die Mannschaft zu integrieren und die passenden Linien zu finden“, gibt der Trainer den Weg für die kommenden Wochen vor.

Der SC Hohenems spielt dabei in der kommenden Saison in der neugeschaffenen 3. österreichischen Liga mit. Neben den Emsern bilden Kufstein, Wattens, Kundl und neu das U20 Team der Innsbrucker Haie die Gruppe West der neuen Liga. Insgesamt werden 16 Teams aus Wien, Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark die neue österreichische Amateurliga bilden und vorerst den Grunddurchgang in den Gruppen West, Süd und Nord-Ost ausspielen. Danach ist ein überregionales Play-Off geplant. „Das Niveau der neuen Liga wird, wie schon in den vergangenen Jahren, wieder sehr hoch sein. Wir haben aber eine starke Mannschaft und deshalb wird nur in Richtung Meistertitel gearbeitet“, blickt Bernd Schmidle positiv in die neue Meisterschaft. Das erste Spiel der neuen Liga bestreiten die Steinböcke am 16. Oktober im Eisstadion Herrenried gegen die Kufstein Dragons. MIMA