Emser Hockey-Youngsters schwitzen für den Winter

Auch die Nachwuchscracks des SC Hohenems liegen im Sommer nicht faul auf der Haut und so absolvieren die jungen „Steinböcke“ seit einigen Wochen motiviert das diesjährige Sommertraining.

Während die Jüngsten in der Emser Hockeyfamilie im Herrenried-Stadion trainieren, „pendeln“ die U13, U15 und U17 Cracks dank der Kooperation mit den Bulldogs Dornbirn, dem SC Rheintal und dem EHC Lustenau zwischen dem Messestadion und der Eishalle Widnau. Dazu nutzt die Spielgemeinschaft in den kommenden Wochen auch das Sommereis in Romanshorn für die ersten Einheiten auf dem Eis, bevor dann Anfang August auch in Dornbirn und Widnau wieder Eiszeit herrscht. MIMA