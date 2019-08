Emser Hockey Ladies wieder auf dem Eis

Auch für das Damenteam des SC Hohenems herrscht wieder Eiszeit.

Die eishockeylose Sommerzeit ging auch für die Damen des SC Hohenems zu Ende und mit dem Eistraining starteten die HSC Ladies in die neue Saison. Trainiert wurde aber auch im Sommer und gemeinsam mit den Wolfurt Walkers arbeiteten die Hohenemserinnen beim Inline Hockey an der Technik und am Passpiel. Zudem wurde auch an der Kraft und Kondition gearbeitet und so ging es bestens vorbereitet aufs Eis.