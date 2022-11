Emser-Hockey-Ladies unterlagen Innsbruck

Im zweiten Heimspiel der zweiten Damen-Eishockeybundesliga mussten sich die Ladies des SC SAMINA Hohenems klar geschlagen geben.

Das Spiel verflachte dann allerdings weitestgehend und die großen Spielaktionen blieben aus. Die Hohenemser Abwehr immer noch sehr fehleranfällig und im Angriff blieben die HSC-Ladies zu harmlos. So war es den Innsbruckerinnen vorbehalten für die Akzente zu sorgen und in weiterer Folge waren es erneut Tanja Knoll, sowie Anna Pichler die für das 7:1 der Angels nach dem zweiten Drittel sorgten. Auch der Schlussabschnitt blieb ohne großen Aktionen. Julia Föger sorgte in der 45. Minute für das 8:1 für Innsbruck und Routinier Tanja Knoll sicherte mit einem Doppelpack in den letzten Minuten den Tiroler Damen den 10:1-Erfolg im Herrenriedstadion. Während es für die Red Angels der erste Erfolg in der laufenden Saison ist, konnten die Emser Damen nicht an die großartige Leistung aus dem ersten Spiel gegen Salzburg anschließen und mussten sich somit am Ende klar geschlagen geben. MIMA