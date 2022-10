Emser Hockey-Ladies starten neues Abenteuer

Das Damenteam des SC SAMINA Hohenems wird in der kommenden Saison in der zweiten Österreichischen Damen-Eishockey-Bundesliga an den Start gehen.

Hohenems. Seit über zwei Monaten befinden sich die Steinbock-Ladies in den Vorbereitungen zur neuen Saison und seit Anfang August können die „Mädels“ von Trainer Michael Kohler auch wieder auf heimischem Eis im Herrenriedstadion trainieren. Nach einem letzten Testspiel in der vergangenen Woche bei den Eisbären-Frauen in St. Gallen, starten die HSC-Damen gegen die Salzburg Eagles am kommenden Samstag in die neue Saison.

Gegen jedes Team ein Spiel

Das Damenteam des SC SAMINA Hohenems wird dabei in dieser Saison erstmals an der DEBL 2 teilnehmen – der zweiten österreichischen Damen-Eishockey-Bundesliga. „Wir werden allerdings gegen jedes Teams nur einmal antreten und die Mannschaften erhalten über einen Sieg gegen uns nur die halbe Punkteanzahl. Im nächsten Jahr schauen wir aber, dass wir ganz in die Liga einsteigen“, erklärt dazu Ems-Trainer Kohler.

Spaß, Leidenschaft und Lernfaktor hochhalten