Emser Hockey Ladies schwitzten im Trainingslager

Das Damenteam des SC Hohenems bereitete sich in Salzburg auf die neue Saison vor.

Nach dem intensiven Trainingslager in Zell am See gehen für die Emser Hockey Ladies die Vorbereitungen auf die neue Saison weiter. Anfang Oktober geht es dann auch wieder auf das heimische Eis im Herrenriedstadion und zudem werden die Steinbock Ladies in dieser Saison erstmals an einer Meisterschaft teilnehmen. „Gemeinsam mit Lustenau, Feldkirch und Lindenberg werden wir in dieser Saison an der neuen VEHV Damen-Liga teilnehmen“, blickt Trainer Michael Kohler freudig auf die neue Herausforderung für die Emser Damen. MIMA