Emser Hockey-Ladies bereit für die neue Saison

Die Emser Hockey-Damen beim Trainingslager in Zell am See ©Michael Mäser

Das Damenteam des SC Hohenems befindet sich schon seit einigen Wochen wieder im Training.

Hohenems. Anfang August starteten die Ladies des SC Hohenems bereits ins Sommertraining und am vergangenen Wochenende ging es nun zum traditionellen Trainingslager nach Zell am See.

Ausdauer und Motivation

Dabei warteten auf die Emser Hockeydamen in Zell am See schweißtreibende Trainingseinheiten auf wie auch neben dem Eis. Aber auch fürs Team-Building konnte im Salzburger Land einiges getan werden. „Das Trainingslager in Zell war wie jedes Jahr sowohl sportlich, wie auch mannschaftlich wieder ein voller Erfolg. Die Mannschaft hat eine unglaubliche Ausdauer hingelegt und war mit toller Motivation dabei“, konnte auch Trainer Michael Kohler eine positive Bilanz zum Trainingsauftakt in die neue Saison ziehen.

Schwitzen für den Meisterschaftsstart