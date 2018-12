Emser Hockey Kids erfolgreich unterwegs

Auch die Hockey-Youngsters des SC Hohenems sind erfolgreich unterwegs.

Dabei sind schon die Kleinsten in der HSC Familie voll im Einsatz und so spielte das U7 Team ein Lern-to-Play Turnier im Eisstadion Hohenems. Für die Jüngsten steht dabei der Spaß am Spielen im Vordergrund, trotzdem waren alle mit voller Motivation dabei und auch die „Newcomer“ machen stetig Fortschritte. Ein strenges Programm hatte in den letzten Wochen das U9 Team der Wild Ibex – nach einem Lern-to-Play Turnier, gab es für die Jungs und Mädchen von Coach Patrick Kalb noch ein Vereinsturnier in Hohenems und Lindau. Insgesamt gab es drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Einen Erfolg feierte auch das U12 Team des SC Hohenems beim Spiel der Vorarlberger Meisterschaft in Schruns. Gegen den EHC Montafon setzten sich die Emser nach einem spannenden Duell mit 7:5 durch. Zeit zum Verschnaufen bleibt keine und die nächsten Trainingseinheiten im Eisstadion Hohenems warten bereits auf die Nachwuchscracks. MIMA