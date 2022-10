Emser Heimspielwochenende im Herrenried

Sowohl die erste Mannschaft, wie auch das VEHL-Team des SC SAMINA Hohenems haben am kommenden Wochenende Heimrecht.

Für die erste Mannschaft der Hohenemser wartet nach dem souveränen Auftakterfolg vor einer Woche gegen die Innsbrucker Haie am Samstagabend mit Titelverteidiger Wattens ein schwerer Brocken. Zwar haben die Penguins im ersten Spiel eine überraschende 2:6-Niederlage beim HC Kufstein einstecken müssen, trotzdem ist Ems-Coach Bernd Schmidle gewarnt: „Mit Wattens als letztjähriger Meister kommt am Wochenende ein ganz starkes Team nach Hohenems und es wird sicher ein sehr körperbetontes Spiel, bei dem wir sicher gefordert sein werden. Da wird unserer Defensive sicher auf den Zahn gefühlt werden“, so der HSC-Headcoach. Spielbeginn zwischen Hohenems und den Wattens Penguins ist am Samstag, 22. Oktober um 19 Uhr.

Saisonauftakt für das zweite Emser Team auch in der Spirit of Hockey VEHL1 und der Titelverteidiger trifft dabei auf das junge Team der DEC/ECB-Juniors. Dazu konnten sich die Emser im Hinblick auf die neue Saison weiter verstärken und so werden neben Dominic Divis auch Leon Dona und Fabio Marte im Steinbock-Dress einlaufen. Dazu kehren auch die Routiniers Marcel Hammerer und Markus Stengele zurück und verstärken in der kommenden Saison das Emser Team. „Wir haben auch in dieser Saison wieder ein sehr starkes und vor allem erfahrenes Team. Das Ziel damit ist klar die Titelverteidigung“, so HSC-Coach Michael Kohler. Auftakt in die neue VEHL1-Saison ist am kommenden Sonntag, 23. Oktober um 17 Uhr im Emser Herrenried. MIMA