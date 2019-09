Emser Geschäfte zelebrierten die Nacht des Genusses

Insgesamt 17 Betriebe begrüßten am Donnerstagabend die Besucher zur Nacht des Genusses.

Hohenems. In der Stadt hatten die Geschäfte wieder einmal ihre Pforten geöffnet und den Gästen einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Trotz Regenwetter hatten sich Wackere auf den Weg gemacht und führten sich das vielfältige Angebot zu Gemüte. Z’Ems, im Jüdischen Viertel, am Schlossplatz und in der Marktstraße wurden spannende, verführerische und genussvolle Angebote gerne in Augenschein genommen und mit viel Genuss konsumiert.

Auserlesenes, Außergewöhnliches und Genussvolles

Wie in der Eismanufaktur Dolce Vita Eis produziert wird, konnten Interessierte ganz genau beobachten und auch im Lusthaus im jüdischen Viertel gab es allerhand zu probieren, z.B. einen fruchtigen Karottensalat mit Orangenöl oder einen Blattsalat mit Beerenbalsamico und Zitronenöl. Im Vorkoster genoss man vom Feinsten und eine Frauengruppe hatte gar die Genussnacht für eine ausgiebige Geburtstagsfeier genutzt. Vor dem Weltladen kredenzte Wolfgang Holzer seinen Most Marke Eigenbau und im Laden pries Barbara Bardkour die marokkanischen Gewürzmischungen an, die ihr Mann eigens aus seiner Heimat einführt und mixt. In der Vinothek Hill wurden die Gäste mit erlesenen Weinen, Bradlfettn und Speck aus Oberösterreich verwöhnt. Gleich gegenüber der Vinothek bot man im Beauty Concepts ein fünf Minuten Make-up an, was bei den Damen großen Anklang fand.

Das Geheimnis des Genusses