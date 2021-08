Emser Feuerwehrjugend probte den Ernstfall

Am vergangenen Wochenende wurden die Nachwuchs-Feuerwehrkräfte bei einem „Actionday“ auf die späteren Aufgaben vorbereitet.

Hohenems. Die Nachwuchsarbeit wird auch bei der Feuerwehr in Hohenems groß geschrieben und so wird jedes Jahr auch viel Zeit in die Ausbildung und Jugendarbeit gesetzt. Beim Actionday am vergangenen Wochenende durften die Jugendlichen in die Arbeit der aktiven Feuerwehrmannschaft hineinschnuppern.