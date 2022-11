Emser Derbyniederlage vor Rekordkulisse

Rund 1.400 Eishockeyfans erlebten im Hohenemser Herrenriedstadion ein spannendes Ländle-Derby.

Hohenems. Vor einer Rekordkulisse von rund 1.400 Fans ging am Wochenende im Hohenemser Herrenriedstadion das zweite Ländle-Derby in der Ö-Eishockeyliga zwischen dem SC SAMINA Hohenems und der VEU Feldkirch über die Bühne.

Gäste gingen erstmals in Führung

Die tolle Derbystimmung auf den Tribünen übertrug sich dabei nach einigen vorsichtigen Minuten auf dem Eis auch auf die Spieler. Die erste große Möglichkeit fanden dann die Hausherren vor, doch VEU-Keeper Schubert kann klären. Es entwickelte sich ein flottes Spiel und in der zehnten Minute sorgte Benjamin Kyllönen für die 1:0-Führung der Gäste aus Feldkirch. In weiterer Folge erhöhten die Steinböcke den Druck, doch Thomas Schubert im Tor der Feldkircher zeigte eine tolle Leistung und rettete seinem Team den Vorsprung in die erste Pause.

HSC konnte Spiel drehen

Auch im Mittelabschnitt die Hausherren mit mehr Spielanteilen, doch die Feldkircher mit der Führung im Rücken ebenfalls immer wieder mit selbstbewußten Angriffen. So sorgte Alessandro Togni in der 29. Minute auch für das 2:0 der Gäste. Hohenems weiter mit guten Chancen, doch der Puck wollte nicht ins Feldkircher Tor. Erst in der Schlussminute des zweiten Drittels verwertete Matthias Fussenegger einen Rebound zum 1:2-Anschlusstreffer. Das Spiel blieb auch im Schlussabschnitt spannend und völlig offen. Christian Haidinger und Thomas Auer konnten mit ihren Treffern die Emser auch erstmals in Führung bringen, doch das junge Feldkircher Team kämpfte weiter und wurde in der 59. Minute belohnt – Benjamin Kyllönen hämmerte die Scheibe zum 3:3 ins Netz und rettete die Gäste in die Overtime.

Ländle-Derby mit absolutem Showdown

Die Overtime blieb dann allerdings ohne weiteren Treffer und so bekam das Ländle-Derby mit dem Penaltyschießen den absoluten Showdown. Im Shootout verwandelte Feldkirchs Philipp Maurer als einziger Crack seinen Versuch und sicherte der VEU damit den Sieg und den Zusatzpunkt. In der Tabelle verlieren die Emser damit wichtige Punkte im Anschluss an die Tabellenführung, während die VEU sich weiterhin in den Play-off-Plätzen festsetzt. Weiter geht es für Kainz und Co. bereits am kommenden Freitag mit dem Auswärtsspiel bei den Crocodiles in Kundl. MIMA