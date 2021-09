Emser Bienenheim vor Fertigstellung

Noch in diesem Herbst sollen die Arbeiten für das neue Bienenhaus in den Schuttannen fertiggestellt werden.

Das neue Bienenhaus am Breitenberg soll dabei aber nicht nur ein Ort für Imker werden, sondern für Alle. „Neben optimalen Bedingungen für die Betreuung unserer Bienen soll das neue Bienenhaus aber auch ein Ort werden, an dem gelehrt, geforscht, gelernt, gelacht und gestaunt wird“, so Werner Drexel. Derzeit wird am Bienenheim noch an den letzten Details gearbeitet und so wird neben dem Einbau der WC Anlage auch am Lehmputz einer Wand gearbeitet, sowie die Stromleitungen für die Beleuchtung verlegt. „Wenn die Bereitschaft der Mitglieder des Vereines zur Mitarbeit so anhält, werden wir mit den Arbeiten voraussichtlich im Oktober fertig werden – wenn denn so ein Projekt jemals fertig wird“, so BZV Obmann Drexel.