Emser Besenturnier auch 2023 abgesagt

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren wird der Saisonabschluss im Hohenemser Herrenriedstadion ohne Besenturnier gefeiert.

Hohenems. Das Besenturnier des SC SAMINA Hohenems hat dabei schon eine langjährige Tradition und so wurde dieses Spaßturnier jährlich am Ende der Eishockey-Saison im Herrenriedstadion ausgetragen. Dann fiel das Besenturnier allerdings in den vergangenen beiden Jahren dem Corona-Virus zum Opfer und auch in diesem Jahr muss der legendäre Saisonabschluss ausfallen.