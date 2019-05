Ems ließ Blumen sprechen

Hohenems. Der Blumenschmuck-Wettbewerb 2018 fand kürzlich mit der Preisverteilung in der Radsporthalle seinen Abschluss.

76 Hohenemserinnen und Hohenemser mit dem „grünen Daumen“ hatten sich an diesem landesweit durchgeführten Wettbewerb, der in der Nibelungenstadt vom Obst- und Gartenbauverein (OGV) Emsreute organisiert wird, beteiligt.

S17 Teilnehmer erreichten elf Punkte mit Stern als beste Bewertung, sechs davon nahmen am Landesblumenschmuckwettbewerb des Vorjahres teil, der mit den Floras als neue Bewertung über die Bühne ging. Als Landessiegerin mit in der Kategorie „Garten als Wohnraum“ erhielt Maria Dzaferovic mit 5 Floras die Höchstbewertung. Über vier Floras durften sich Gebhard Linder (Blumenschmuck am Haus) und Andreas Mathis (Blumenschmuck am Bauernhaus) freuen. Hannelore Graziadei, Karl Melbinger und Edith Mathis vom Gasthof Berghof erreichten in den Kategorien „Garten als Wohnraum“, „Nutzgarten“ bzw. „Blumenschmuck am Gasthaus“ je drei Floras.