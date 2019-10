Ems II feierte klaren Auftakterfolg

Das VEHL Team des SC Hohenems startete am Sonntag mit einem klaren Erfolg in die neue Saison.

Die Dornbirner von Beginn an mit viel Kampf und Einsatz, doch davon ließen sich die Emser nicht beirren und nutzten in der fünften Minute die zweite Überzahlmöglichkeit – Andreas Beiter erzielte die 1:0 Führung. Das Spiel blieb flott und die Emser mit mehr Spielanteilen. In der elften Minute schnappte sich Thomas Rinderer im eigenen Drittel die Scheibe, bediente damit Christian Messner und dieser netzte zum 2:0 ein. Mit dieser Führung ging es auch in die erste Pause.